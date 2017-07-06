Hamis’ten ayrılık kararı

Hüseyin Özbarışcı

K-Pet Süper Lig'in batı ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu'nda tecrübeli futbolcu Hamis Çakır kulüpten ayrılıyor. Özel nedenlerden dolayı ayrıcalacağını kulübüne ileten Çakır'ı teknik heyet bir yıl daha forma giymesi yönünde ikna etmeye çalıştı. Fakat Çakır kararının kesin olduğunu Güzelyurt ekibine iletti. Yaşanan bu gelişme sonrasında deneyimli futbolcunun talebi Baf Ülkü Yurdu tarafından kabul görürken oyuncunun transferinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi. Hamis Çakır geride bıraktığımız sezon ligde ve kupada 33 maçta forma giyerken ligde fileleri 12 kez havalandırmıştı. Çakır son 3 sezondur Baf Ülkü Yurdu forması giyiyordu.

Çakır: “İlerleyen dönemlerde yeniden görev almak isterim”

Deneyimli oyuncu Hamis Çakır, kararı sonrasında YENİDÜZEN’e konuştu. Hamis Çakır; “Baf Ülkü Yurdu’nda güzel anılarım oldu, gittiğimde takım İkinci Lig’deydi, şu anda Süper Lig’de mücadele ediyor. Özel nedenlerimden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. İlerleyen dönemlerde futbolcu olarak olmasa da teknik heyetten biri olarak Baf Ülkü Yurdu’nda görev almak isterim. Şu an için Girne takımlarından birinde forma giyeceğim. Ancak hiçbir takımla görüşme yapmadım. Bugün tatile gidiyorum, tatilden dönünce kararımı vereceğim” şeklinde konuştu.