Hamis Yeşilovalı oldu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu forması giyen, bir süre önce takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli orta saha oyuncusu Hamis Çakır’ın yeni takımı belli oldu. Çakır, Merit Alsancak Yeşilova ile anlaşma sağlarken dün takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Bonservisli olarak transferi gerçekleşen Hamis’in, bugün tamamlanacak ara transferde Yeşilova’ya imza atması bekleniyor.