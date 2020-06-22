Hamile kız arkadaşını darp etti

Karşıyaka’da meydana gelen ciddi darp ve yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.J.A., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru 21 Haziran tarihinde saat 20.30 raddelerinde Karşıyaka / Girne adresindeki ikametgah içerisinde zanlının aralarında yüksek sesle müzik dinleme yüzünden çıkan tartışma neticesinde, birlikte yaşamakta olduğu kız arkadaşı olan 2 çocuğunun annesi ve 6 aylık hamile olan müşteki O.N.C’nin kafasına, kafa atmak suretiyle darp ettikten sonra meyve bıçağını, sol bacağının arka kısmına bir kez sokmak sureti yaraladığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söz konusu bıçağın emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu ancak pandemi döneminde kaydını yenileyemediğini belirterek beklemede olduğunu söyledi. Polis başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlının yurtdışı çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.