Hamdi Gezmiş yaşamını yitirdi
Türkiye'de 68'in devrimci gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti
A+A-
Türkiye devrimci hareketinin önemli ismi Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti.
Hamdi Gezmiş'in vefatını, kardeşi Bora Gezmiş duyurdu. Bora Gezmiş; "Kardeşim Hamdi Gezmiş bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze hakkında daha sonra gerekli bilgi verilecektir," dedi.
Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, geçtiğimiz mart ayında kişisel sosyal medya hesabından kardeşi Hamdi Gezmiş’in yoğun bakıma alındığını açıklamıştı.
Hamdi Gezmiş, Deniz Gezmiş Vakfı’nın da başkan yardımcısıydı.
Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Etiketler : Deniz Gezmiş, Hamdi Gezmiş
Önceki ve Sonraki Haberler