Haluk Çakar; “Ben bir hedef koydum ve bunu başarmak benim elimde”

Serkan SOYALAN

Voleybol sporu, ülkemizde son yıllarda birçok başarılı sporcuyu kazandırıyor ülke sporumuza. Gerek salonlarda, gerekse plajlarda ter döken sporcularımızın yurtiçinde ve yurtdışında başarılar kazanırken, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyorlar.

Başarının sporcu disiplininden ve çok çalışmaktan geçtiğini, voleybolun son dönemdeki yıldızlarından Haluk Çakar ile söyleşimizi gerçekleştirirken bir kez daha anladım.

O, 16 yaşında başarılı bir voleybolcu. Hedefleri var. Ve bu hedeflerin peşinde emin adımlarla yürüyor.

Genç ve başarılı voleybolcu Çakar, kendisi gibi voleybolcu olan ablasının izinden giderken, önüne Türkiye Voleybol Milli Takımı’na seçilmek gibi hedefler koyarak, yere basan ve emin adımlarla sporculuk kariyerini sürdürüyor.

Yol çizmek

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Haluk Çakar kimdir?

16 yaşındayım. Gazimağusa’da doğdum. İlkokul 4’üncü sınıfta tanıştığım voleyboldan bir daha kopamadım, halen de bu spor dalında ter döküyorum.

Voleybola başlama sebebim ablamdı. Ablam da bu sporla ilgileniyordu ve ben de kendi kendime dedim ki “Ablam yapabiliyorsa ben de yaparım” ve kendime bir yol çizdim. Çok çalıştım ve bu spora odaklandım.

Dünyaya kapalı kapılar ardında, ülkemizde spor yapmak nasıl bir duygu?

Ülkemizde voleybol sporu, bilhassa erkekler kategorisinde çok zor yapılıyor. Arzu ettiğimiz düzeyde değil. Takım sayısı da az, sporcu sayısı da… Tabii böyle olunca izleyiciler de az oluyor. Bu da ülkemizde erkek voleyboluna olan yetersiz ilgiyi gösteriyor.

Genç ve başarılı bir sporcu olarak hedefleriniz nelerdir?

Benim en büyük hedefim Türkiye Voleybol Milli Takımı’na katılmak ve orada ter dökmek.

Kendinize örnek aldığınız isimler kimlerdir?

Ben kendime her zaman abilerim, Kemal Derebey, Aliosman Nurettin ve Kemal Şah’ı örnek adlım.

“Lefkoşa ve Girne’de altyapı akademisi yok”

Altyapı bakımından ne durumdayız?

Alt yapı olarak Gazimağusa bölgesinde birçok genç geliştirmek için akademiler var. Ancak Lefkoşa gibi başkentimizde ve Girne gibi önemli bir şehrimizde altyapı akademilerinin olmaması üzücüdür. Bu sporu daha ileriye taşımak istiyorsak, altyapılara özen göstermeliyiz ki geleceğe başarılı sporcular yetiştirelim.

Sporda yaşadığınız ve unutamadığınız bir anınız var mı?

Ortaokulda Çanakkale Ortaokulu’yla Kıbrıs şampiyonluğu yaşadık ve Türkiye’ye Kahramanmaraş’a grup müsabakalarına gittik. Orada da bir başarı elde ederek grup birincisi olarak Kütahya’ya Türkiye finallerine katılmıştık. Orada da bizim için güzel bir başarı elde etmiştik.

“Bir şeyi çok istemek gerek”

Buradan ülkemizde sporu yönetenlere bir mesaj verecek olursanız, neler söylemek istersiniz?

Futbola gösterdiğimiz ilgiyi voleybol sporuna da göstersek, bence bir sürü yetenekli kardeşlerimiz vardır. Voleybol deyince akla Gazimağusa bölgesi geliyor. Fakat diğer şehirlerimizde de gelişim akademisi olsa şu an ülkemizde eminim ki futbol gibi voleybol da ön planda olur. Bu her anlamda bizlere olumlu yansır, kalite gelir, maç tecrübemiz artar ve daha iyi yerlere gideriz.

Okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersiniz?

Bir şeyi başarmak istiyorsanız öncelikle onu gerçekten çok istemek gerekir ki bu isteğe koşarken tüm zorlukları aşmak daha kolay olsun. Ben bir hedef koydum ve bunu başarmak benim elimde. Çok çalışırsam bunu başaracağım.