Halkın Partisi Yeni Genel Sekreteri Yenal Senin Oldu.

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı’nın dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda, parti genel sekreterliğine Yenal Senin getirildi. Halkın Partisi’nde, parti içi görevlerin devamı için görev değişiklikleri devam ediyor. Parti kuruluşundan itibaren Lefkoşa İlçe Yönetimi, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Organı kademelerinde görev alan Senin, dün akşam yapılan Merkez Yürütme Organı tolantısında Parti Genel Sekreterliği’ne getirildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan partinin kurulduğu 6 Ocak 2016’dan beri bu görevi sürdürmekteydi. Atakan’ın halen Merkez Yürütme Organı üyeliği devam ediyor. Yenal Senin 1986 doğumlu olup, Medikal Fizik uzmanıdır.