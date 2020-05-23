‘Halkın meselesi sağlık ve ekonomi’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, geçişlerin hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında bir “yetki meselesi”ne dönüştürülmesine tepki gösterdi.

Erhürman, “Halkın meselesi seçim değil, sağlık ve ekonomidir” dedi.

Anayasa'yı anımsatan Erhürman, "yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır ve yerine getirilir" yazılı 5 maddeyi gündeme taşıdı.

Erhürman, “Bu konuyu istişare ve koordinasyonla çözmek bu kadar zor mu” diye sordu.

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

"Başta güneyde çalışan işçilerimiz, tedavi gören hastalarımız, okuyan öğrencilerimiz, Pile'de yaşayan insanlarımız olmak üzere herkes kapıların açılması konusunda bir öngörü bekliyor.

Ama biz şimdi de kapıların açılmasına Cumhurbaşkanı mı yoksa hükumet mi karar verir tartışması yapacağız öyle mi?

Bu konuyu istişare ve koordinasyonla çözmek bu kadar zor yani! Anayasa'nın 5. maddesi, "yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır ve yerine getirilir" diyor.

Kim ne derse desin, bu dönemde "güneyden gelen ilaçlar" konusu dahil bugüne kadar yaşadığımız sorunlar anayasadan ya da hükumet sisteminden dolayı değil, maalesef anayasaya rağmen yaşadığımız sorunlardır.

Bu koordinasyonsuzluk sorununun, seçim falan düşünmeksizin hızla aşılması gerekir. Halkın meselesi seçim değil, sağlık ve ekonomidir.

Umarım bu gerçeklik hiç olmazsa bu noktadan sonra fark edilir."