"Halkın arasına karışmayacaklar"

YENİDÜZEN'in manşetine taşıdığı "karantinasız özel yolcu" haberi ile ilgili Turizm Bakanlığı açıklama yaptı, karantinasız girişi doğruladı.

"Heyetin halkımızın arasına karışmaları söz konusu değildir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bahse konu heyet Lapta Marina projesinin hayata geçirilmesi için gerekli teknik çalışmaları tamamlamak üzere Adamıza gelmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulunda istişare edilerek Ülkemize katma değer sağlayacak bu projenin hayata geçirilebilmesi adına heyete izin verilmiştir. Halkımızın arasına karışmaları söz konusu değildir. Tamamen kontrol altında tutularak, halkımızla temas etmemesi sağlanarak pandemi otelinde konaklatılmakta olan heyet bu gün çalışmalarını tamamlayarak adamızdan ayrılacaktır.