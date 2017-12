“Halkımız programımıza mührünü vuracak!“

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Halkımıza anlattıkça programımıza onay alıyoruz. Karma kullanacağım diyenler mühre dönüyor. Çünkü onlar da biliyor CTP tek başına iktidara gelirse vaat ettiklerini yapacak tek partidir” dedi. Erhürman ve milletvekili adayları Çatalköy’de yurttaşlarla buluştu. Heyecanlı geçen toplantıda CTP’nin ekonomik ve sosyal kalkınma programı hakkında bilgi veren Erhürman, yapacakları icraatların mali kaynaklarının nasıl sağlanacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. “Kıbrıs Türk halkı bir karar vermiş gibi görünüyor. Eski dayanışma günlerindeki gibi yeniden üretime, var oluşa, haysiyete yürüyor” diyen Erhürman, halkın denenmemiş olanın CTP iktidarı olduğunu düşündüğünü söyledi.

UBP-DP GİDECEK YALAN TALAN BİTECEK

UBP-DP hükümetinin 20 aylık hükümet döneminde ülkede adalet duygusunun yerle bir edildiğini, eski zamanlara geri dönüldüğünü, partizanlığın, yasa dışılığın, ganimet ve peşkeşin alıp başını gittiğini kaydeden Erhürman, “Peki sizden olmayanlar ne yapacak? Bu ülke ve insanı siz ve aileleriniz zengin olsun diye fakirleşmeye devam mı edecek? Kusura bakmayın, bu devran bitecek!” dedi. Halkı gezip, anlattıkça CTP’nin programına onay aldıklarını söyleyen Erhürman, kesin karma kullanacağım diyen birçok kişinin kurtuluşun mühürde olduğunu anladığını, seçim sonuçları karşısında birilerinin fena halde şaşırıp kalacağını belirtti.

DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ

CTP’nin yeni dönem politikalarının haysiyet, adalet, üretim ve hizmet üzerine şekillendiğini ifade eden Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“İki yıldır sokaktayız, gezmedik yer bırakmadık. Halkımıza gidip tek tek anlattık. Halkımızdan çalınan her bir kuruşun hesabını soracağız. Değişim zamanı geldi. CTP şimdi hazırdır. CTP şu an itibariyle birinci partidir. Hükümeti kuracak partidir. CTP iki şeye daha hazırdır. Birincisi, halk diyorsa denenmemiş olanı deneyelim, denenmemiş olanı denettireceğiz çünkü denenmemiş olan tek bir şey var o da CTP’nin tek başına iktidarıdır, ikincisi ise bu defa iktidara geldiğimizde bu sistemi değiştirene kadar iktidarda kalacağız! 50 adayımızın kimler olduğunu biliyoruz. Her bir adayımız kendini birikimiyle, deneyimiyle bu toplum için yaptıklarıyla ispatlamış insanlardır. Planımızda yazdığımız her bir noktanın kaynağını açıklıyoruz. Birileri kalkmış bize diyor ki parayı nereden bulacaksınız? Siz parayı nereye sakladıysanız oradan bulacağız! Zaten yavaş yavaş nereye sakladığınız da ortaya çıkmaya başladı.