“Halkımız grip konusunda tedirgin olmasın”

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ son günlerde yaşanan grip vakaları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “Sağlık Bakanlığı olarak Elimizde anti viral ilaçlar mevcuttur. Bu konuda her hangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda risk grubundaki kişilere enfeksiyon, göğüs ve çocuk uzman hekimleri tarafından, yazılan reçeteler ile ilaç temin edilebilmektedir. Halkımızın bu konuda tedirgin olmasın” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar” yasasının geçmesiyle birlikte, ülkemizde herhangi bir salgın hastalık sözkonusu olduğu zaman Enfeksiyon Komitesi toplanarak, alınması gereken önlemler ve izlenecek yol konusunda birtakım kararlar almakta, uygulamaya koymaktadır.

Grip vakalarının ortaya çıkması ile birlikte, Enfeksiyon Komitesi, ocak ayı başından beri düzenli olarak “gribal hastalıklar” başlıklı dizi toplantılar gerçekleştirmiştir. Komitenin aldığı kararlar doğrultusunda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde Grip Polikliniği kurulmasına karar verilmiştir. Bu konudaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Grip Polikliniği, en erken zamanda, muhtemelen hafta başına kadar hizmet vermeye başlayacaktır. Enfeksiyon, Göğüs hastalıkları uzmanları, yetişkinlere poliklinik hizmeti verecektir. Bunun yanında çocuk hastalıkları uzmanlarınca da bir çocuk polikliniği oluşturulacaktır.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde ise, yaklaşık bir haftadır, saat 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Grip Polikliniği hizmet vermektedir.

Şu anda ülkemizdeki grip, mevsimsel griptir ve vakaların tamamı geçtiğimiz 2018-2019 grip mevsiminde görülen, H1N1 ve H3N2 virüsleri ile aynıdır. Bugüne kadar geçmiş yıllarda görülen Influenza virüsü dışında farklı bir türe rastlanılmamıştır.

Rahatsızlığın belirtileri, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanması, baş ağrısı, ateş şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Risk grubunda olmayan kişiler evlerinde dinlenerek, başka kişiler ile temastan kaçınarak/ki bu bulaşı önlemek açısından önemlidir, bol sıvı tüketerek ve gerektiğinde ateş düşürücü alarak tedavi olabilirler. Mevsimsel grip, viral bir hastalık olduğundan antibiyotik kullanımının etkili olmayacağı akılda bulundurulmalıdır. 72 saat içerisinde iyiye gidiş görülmezse bir doktora başvurulmalıdır.

Ancak risk gurubu oluşturan kişilerde öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanması baş ağrısı ateş eklem ağrıları gibi belirtiler ortaya çıktığı zaman, vakit kaybetmeden bir hekime ulaşılmalıdır. Risk grubundaki kişiler, toplu yaşama alanlarında mümkün oldukça bulunmamalıdır.



Risk grubundaki kişileri sıralayacak olursak;



• 2 yaşın altındaki çocuklar

• 65 yaş ve üzeri kişiler

• Bakımevinde kalanlar

• Kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı olanlar

• Astım ve kronik akciğer hastalığı olanlar

• Aşırı kilolu olanlar

• Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar

• Kan hastalığı olanalar

• Şeker hastalığı olanlar

• Norolojik hastalığı olanlar

• Sağlık çalışanları

• 6 ay - 18 yaş arasında olup sürkelia spirin kullanması gereken çocuklar

• Sağlık çalışanları



Gripten korunmanın en etkin yolu Eylül/Ekim ayları gibi aşı yaptırmaktır. Almamız gereken tedbirleri şöyle özetlersek;

- Grip olan kişiler evde kalıp dinlenmeli, özelikle toplu alanlarda, sinema, kafe gibi mekanlarda bulaşı engelleme adına bulunmamalıdır.

- Hasta olan çocuklarmızı iyileşme gerçekleşene kadar okullara/kreşlere göndermemeliyiz.

- Gripten korunmanın en etkin yollarından biri ise ellerimizi sık sık yıkamak ve kirli ellerle yüzümüze temas etmemektir. Maske kullanmak da gripten korunmak ve hasta isek başkalarına bulaşı engellemek için önemlidir.

Sağlık Bakanlığı olarak Elimizde anti viral ilaçlar mevcuttur. Bu konuda her hangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda risk grubundaki kişilere enfeksiyon, göğüs ve çocuk uzman hekimleri tarafından, yazılan reçeteler ile ilaç temin edilebilmektedir.

Halkımızın bu konuda tedirgin olmasın. Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyon Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda gerekeni yapmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”