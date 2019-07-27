Halkı Aptal Yerine Koyan Ara Protokol…
KKTC-TC arasında imzalama hikayesi uzun süren ve TC’nin KKTC’ye yükümlülüklerini yerine getirmemesine de vesile olan Protokol, beş aylık geçiş dönemini kapsayan şekilde Ara Protokol olarak düzenlendi imzalandı.
Ve TC tarafı kurdurduğu hükümete «Can suyu» diyerek para aktarmaya da başlayacakmış, ama paranın ne zaman geleceğini Başbakan da bilmediğini açıkladı… Belli oldu ki bu can suyu serum gibi damla damla gelecek çünkü Türkiye’nin de ekonomik ve mali durumu vahim… Bu serumun da damlaması için KKTC hükümetinin yapmayı taahhüt ettikleri var ve bunları yerine getiremek için söz verdiği takvimlendirilmiş bir eylem planı var. Protokolde başlıklarla kaydedilmiş olan bu planın, aylar bazında düzenlenmiş programı aşağıda görülebilir.
Protokol ve içeriği kamuoyunda halen tartışılıyor. Ancak, protokolun öngördüğü program o kadar yoğundur ki uygulanamayacaktır; hele bu dönemde meclisin bütce görüşmeleri maratonunu da yapacağı gerçeği varken, bu işlemlerin uygulamaya geçmesi olası değil. Bunun tek izahı halkı aptal yerine koymaktır, ikinci bir izahı varsa muhapatlar söylesin… Bir köşe yazısı için gazetede ayrılan yer kısıtlı, dolayısıyla lafı fazla uzatmamak gerek… Okuyucu, hükümetin kendi programı yanısıra protoklün takvimlendirdiği programı da bilsin ve siyaseti toparlayıp şeffaflaştırmak iddiası ile yola çıkanlara Ocak 2020 başında onların verdiği sözler adına sorsun: «Programını ne kadar uygulayabildin, yapamadıklarını neden yapamadın?»…
Değerli okuyucu, Ara Protokol’de yükümlenen işlerin yerine getirilmesinin eylem planı bilgilerinize…
2019 yıl boyunca
- Yeni Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanmadığı durumlarda, eski TİS’in getirdiği ek tahsisatların devam etmemesi için yasal değişiklik yapılacak
- Kıb-Tek’te personnel maliyetleri azaltılacak
- Kamu İhale Yasası değiştirilecek
- Bütce gelirleri gözden geçirilerek güncelleştirilecek
- Teşvik indirimi ve istisnalar, gelir elde edecek şekilde, yeniden düzenlenecek
- 2019-2010 eğitim yılında okul öncesi eğitiminde tam gün eğitim yapılacak
- Kredi veren Koop’ların etkin denetimi için standardlar oluşturulacak ve düzenli aralıklarla denetlenecek
- Enerji arz güvenirliğini geliştirmek için çalışmalar başlatılacak
- Şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılığın verimlilik ve gelir analizi yapılacak
- Ara insan gücü yetiştirmek için eğitimler uygulanacak
- Sosyal yardım ödemelerinin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne devri için yasa çalışması başlatılacak
- Sosyal Sigortalar dairesi’nin sosyal yardım ödemelerine Hazine’den yardım için yasa çalışması yapılacak
- Sosyal yardım ve hizmetler yaygınlaştırılacak
- e-devlet otomasyon programının uygulamaya geçmesi çalışmaları devam edecek
- TC ile ticaretin TL cinsinden olması için çalışmalar başlatılacak
- TC-KKTC ticari uygulamaları ve anlaşmaları güncellenecek
Ağustos 2019 ayı
- Koop Bank yeniden yapılandırılacak: Yön Kur profesyonelleşecek, iştiraklar elden çıkarılacak, devletin Koop Bank’a borçlarını geri ödeme planı çıkarılacak
Eylül 2019 ayı
- Uzun vadeli Ekonomik ve Stratejik Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışması başlatılacak, komitesi kurulacak
- Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasına getirilecek
- Kırsal Kalkınma konusunda mikro kredi programları oluşturulacak
- Kırsal Kalkınma için mikro kredi programları yapılacak
- Turizm teşvikleri tüzüğünün denetim ve kapsam kısımları yenilenecek
- Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi Bakanlar Kurulu kararı ile yürürülüğe girecek
- YÖDAK Denetim Tüzüğü yürürlüğe girecek
- Üniversitelerin stratejik planı yapması için yasa hazırlanacak
- Mezbaha kriterleri belirlenecek
Ekim 2019 ayı
- Vergiden muaf olan emeklilerin ikinci iş yapması halinde vergi muafiyetinin kaldırılacağı düzenleme yapılacak
- Kredi kartı ile harcamaların özendirileceği düzenleme yapılacak
- Yerel yönetimleri yeniden yapılandıracak yasa meclise sevk edilecek
- Özel Eğitim Tüzüğü çıkarılacak ve Özel Eğitim hizmetleri buna göre uygulanacak
- Enerji Dairesi Yasası çıkarılacak
- Enerji verimliliği yasa tasarısı hazırlanacak
- Liman İşçileri Şti’nin imtiyazları kaldırılacak
- Gıda ve yem güvenirliğini teminat altına alan bir denetim sistemi oluşturulacak
Kasım 2019
- Kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı geçirilecek
- Yatırımcıların önündeki hukuki engeller tespit edilip kaldırılacak
- Limanların gelişim projeleri hazırlanacak
- Araç Muayene İstasyonları’nın Kamu-Özel ortaklığına geçirilmesi için ihale açılacak
- Kırsal Kalkınma Planları oluşturulacak ve uygulanacak
- TC’nin turizm istatistikleri yazılım sistemi KKTC’ye uyarlanacak
- AR-GE ve Teknopark tüzükleri ve kurulları ile ilgili mevzuat yürürülüğe girecek
Aralık 2019
- Muhasebe denetim meslek yasası çıkarılacak
- Genel sağlık sigortasını hayata geçirmek amacıyla yapılacak düzenlemeler için Eylem Planı hazırlanacak
- Suç gelirlerinin aklanmasını önleme yasası çıkarılacak
- Kıb-Tek’in faaliyetleri (üretim-iletim-dağıtım) ayrıştırılacak
- Denizcilik İşleri dairesi Yasası meclise sevk edilecek
- Limanların ve telekom’un Kamu-Özel Ortaklığı ile işletilmesi için ihaleye çıkılacak
- İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak
- AB’ye uyumlu Mesleki Yeterlilik Yasası meclise sevk edilecek
- Engellilerin nitelik tespiti ve istihdamı için tedbirler alınacak
- Kadın işgücü istihdamı ve kadın girişimciliğini artıracak düzenlemeler yapılacak
- Gümrük ve İstihsal Vergisi Yasasındaki değişiklik önerileri meclise sevk edilecek
- İkincil Mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak
- Turizm Stratejik Planı Bakanlar Kurulu kararı ile yüyülüğe girecek
- Turizm Stratejik Planı İzleme Komisyonu kurulacak
- Organize Sanayi Bölgeleri yasasında yapılacak değişiklikler meclise sevk edilecek
- Genç ve Yenilikçi Girişimcilik Strateji Belgesi Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girecek
- Tarım entegre kayıt sistemi oluşturulacak
- Mezbaha Standardları uygulamaya girecek
- İyi tarım uygulaması mevzuatı hazırlanıp yürürülüğe girecek