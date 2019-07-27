Halkı Aptal Yerine Koyan Ara Protokol…

KKTC-TC arasında imzalama hikayesi uzun süren ve TC’nin KKTC’ye yükümlülüklerini yerine getirmemesine de vesile olan Protokol, beş aylık geçiş dönemini kapsayan şekilde Ara Protokol olarak düzenlendi imzalandı.

Ve TC tarafı kurdurduğu hükümete «Can suyu» diyerek para aktarmaya da başlayacakmış, ama paranın ne zaman geleceğini Başbakan da bilmediğini açıkladı… Belli oldu ki bu can suyu serum gibi damla damla gelecek çünkü Türkiye’nin de ekonomik ve mali durumu vahim… Bu serumun da damlaması için KKTC hükümetinin yapmayı taahhüt ettikleri var ve bunları yerine getiremek için söz verdiği takvimlendirilmiş bir eylem planı var. Protokolde başlıklarla kaydedilmiş olan bu planın, aylar bazında düzenlenmiş programı aşağıda görülebilir.

Protokol ve içeriği kamuoyunda halen tartışılıyor. Ancak, protokolun öngördüğü program o kadar yoğundur ki uygulanamayacaktır; hele bu dönemde meclisin bütce görüşmeleri maratonunu da yapacağı gerçeği varken, bu işlemlerin uygulamaya geçmesi olası değil. Bunun tek izahı halkı aptal yerine koymaktır, ikinci bir izahı varsa muhapatlar söylesin… Bir köşe yazısı için gazetede ayrılan yer kısıtlı, dolayısıyla lafı fazla uzatmamak gerek… Okuyucu, hükümetin kendi programı yanısıra protoklün takvimlendirdiği programı da bilsin ve siyaseti toparlayıp şeffaflaştırmak iddiası ile yola çıkanlara Ocak 2020 başında onların verdiği sözler adına sorsun: «Programını ne kadar uygulayabildin, yapamadıklarını neden yapamadın?»…

Değerli okuyucu, Ara Protokol’de yükümlenen işlerin yerine getirilmesinin eylem planı bilgilerinize…

2019 yıl boyunca

Yeni Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanmadığı durumlarda, eski TİS’in getirdiği ek tahsisatların devam etmemesi için yasal değişiklik yapılacak

Kıb-Tek’te personnel maliyetleri azaltılacak

Kamu İhale Yasası değiştirilecek

Bütce gelirleri gözden geçirilerek güncelleştirilecek

Teşvik indirimi ve istisnalar, gelir elde edecek şekilde, yeniden düzenlenecek

2019-2010 eğitim yılında okul öncesi eğitiminde tam gün eğitim yapılacak

Kredi veren Koop’ların etkin denetimi için standardlar oluşturulacak ve düzenli aralıklarla denetlenecek

Enerji arz güvenirliğini geliştirmek için çalışmalar başlatılacak

Şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılığın verimlilik ve gelir analizi yapılacak

Ara insan gücü yetiştirmek için eğitimler uygulanacak

Sosyal yardım ödemelerinin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne devri için yasa çalışması başlatılacak

Sosyal Sigortalar dairesi’nin sosyal yardım ödemelerine Hazine’den yardım için yasa çalışması yapılacak

Sosyal yardım ve hizmetler yaygınlaştırılacak

e-devlet otomasyon programının uygulamaya geçmesi çalışmaları devam edecek

TC ile ticaretin TL cinsinden olması için çalışmalar başlatılacak

TC-KKTC ticari uygulamaları ve anlaşmaları güncellenecek

Ağustos 2019 ayı

Koop Bank yeniden yapılandırılacak: Yön Kur profesyonelleşecek, iştiraklar elden çıkarılacak, devletin Koop Bank’a borçlarını geri ödeme planı çıkarılacak

Eylül 2019 ayı

Uzun vadeli Ekonomik ve Stratejik Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışması başlatılacak, komitesi kurulacak

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasına getirilecek

Kırsal Kalkınma konusunda mikro kredi programları oluşturulacak

Kırsal Kalkınma için mikro kredi programları yapılacak

Turizm teşvikleri tüzüğünün denetim ve kapsam kısımları yenilenecek

Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi Bakanlar Kurulu kararı ile yürürülüğe girecek

YÖDAK Denetim Tüzüğü yürürlüğe girecek

Üniversitelerin stratejik planı yapması için yasa hazırlanacak

Mezbaha kriterleri belirlenecek

Ekim 2019 ayı

Vergiden muaf olan emeklilerin ikinci iş yapması halinde vergi muafiyetinin kaldırılacağı düzenleme yapılacak

Kredi kartı ile harcamaların özendirileceği düzenleme yapılacak

Yerel yönetimleri yeniden yapılandıracak yasa meclise sevk edilecek

Özel Eğitim Tüzüğü çıkarılacak ve Özel Eğitim hizmetleri buna göre uygulanacak

Enerji Dairesi Yasası çıkarılacak

Enerji verimliliği yasa tasarısı hazırlanacak

Liman İşçileri Şti’nin imtiyazları kaldırılacak

Gıda ve yem güvenirliğini teminat altına alan bir denetim sistemi oluşturulacak

Kasım 2019

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı geçirilecek

Yatırımcıların önündeki hukuki engeller tespit edilip kaldırılacak

Limanların gelişim projeleri hazırlanacak

Araç Muayene İstasyonları’nın Kamu-Özel ortaklığına geçirilmesi için ihale açılacak

Kırsal Kalkınma Planları oluşturulacak ve uygulanacak

TC’nin turizm istatistikleri yazılım sistemi KKTC’ye uyarlanacak

AR-GE ve Teknopark tüzükleri ve kurulları ile ilgili mevzuat yürürülüğe girecek

Aralık 2019