Halkbilimi Dergisi 60’ıncı sayıya ulaştı

Ülkemizde kültür ve sanat alanında çalışmalarını sürdüren Halk Sanatları Derneği (HASDER)’nin 33’üncü yılı ve derneğin yayınlarından olan Halkbilimi Dergisi’nin 60’ıncı sayısına ulaşması, derneğin Küçük Kaymaklı’da bulunan merkezinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

60’ıncı sayısı 185 sayfa olarak yayımlanan Halkbilimi Dergisi, 1986 yılından beridir HASDER’in yayın organı olarak yayınlanmakta ve Türkçe yayınlanan ilk halkbilimi dergisi olarak bilinmektedir.

Kıbrıslı Türkler açısından geçmişe baktığımızda kültür, sanat ve halkbilimi alanında çok az yazılı kaynak bulunduğu tespitinden hareketle HASDER’in geçmişimize, kimliğimize, folklorumuza ve kültürümüze yönelik alan araştırması çalışmalarına 1982 -1983 yıllarında başladığını görülüyor. HASDER yayınladığı bu dergide alan araştırmalarında kendi üyelerinin topladığı bilgileri yayınlama imkânı bulurken, Kuzey Kıbrıs’ta konuya ilgi duyan diğer halkbilimi araştırmacısı, kültür ve bilim insanlarına hem ilham kaynağı olmuş, hem de araştırmalarını yayımlayıp kitlelerle ve konu ile ilgili kişilerle paylaşmalarına katkıda bulunacak bir ortam yaratmıştır.

Halkbilimi Dergisi şu anda yaklaşık 900 makaleden oluşan 5000 sayfada, 100’ün üzerinde araştırmacı ve bilim insanının bulgularını kitlelere taşıyan zengin bir kaynak olarak gerek kütüphanelerimizde, gerekse de kişisel koleksiyonlarda yerini almıştır.

Gecede konuşan araştırmacılar ve yazarlar, HASDER ve Halkbilimi Dergisi’nin Kıbrıslı Türkler açısından önemini vurguladılar ve her daim HASDER’in yanında olduklarını söylediler.