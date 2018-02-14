"Halka hizmet için yola çıktık"

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘halka hizmet için’ yola çıktıklarına vurgu yaptı, ‘gerginlik yaratmaya çalışanların’ suni gündemlerine ve bürokrasiye boğulup gereksiz gecikmeler yaratmayacaklarının altını çizdi.

Başbakan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Birileri halkı da bizi de germek, iş yapamaz, yapmamız gereken işlere yoğunlaşamaz hale getirmek için olağanüstü çaba gösteriyor. Kimse boşuna böyle bir oyuna geleceğimizi sanarak ümitlenmesin. Memleketin yığınla sorunu var ve bu sorunları çözmek için çok çalışmamız, ilgili tüm kesimlerin fikirlerini almamız ve akılcı davranmamız gerekiyor. Ne aceleci davranıp popülizm yapacağız, ne de gerginlik yaratmaya çalışanların suni gündemlerine ve bürokrasiye boğulup gereksiz gecikmeler yaratacağız. Bu yola suni gündemlerle vakit harcamak için değil halkımıza hizmet için çıktık. Bunu asla unutmayacağız…”