Halk pazarında ‘maskeli’ dönem





Kıbrıs’ın güneyinde haftalar sonra ‘Açık Halk Pazarı’ yeniden açıldı. Covid-19 sonrasında yasaklar kademeli olarak kaldırılırken, pazar yerinde halk ve üreticilerin tedbirli oldukları gözlemlendi. Pazar yerine insanlar sınırlı sayıda giriş yaparken, maske ve eldiven gibi tedbirler de ihmal edildi.

KYPE / Katıa Christodoulou