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Halk pazarında ‘maskeli’ dönem

Halk pazarında ‘maskeli’ dönem

Kıbrıs’ın güneyinde haftalar sonra ‘Açık Halk Pazarı’ yeniden açıldı. Covid-19 sonrasında yasaklar kademeli olarak kaldırılırken, pazar yerinde halk ve üreticilerin tedbirli oldukları gözlemlendi.

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Kıbrıs’ın güneyinde haftalar sonra ‘Açık Halk Pazarı’ yeniden açıldı. Covid-19 sonrasında yasaklar kademeli olarak kaldırılırken, pazar yerinde halk ve üreticilerin tedbirli oldukları gözlemlendi. Pazar yerine insanlar sınırlı sayıda giriş yaparken, maske ve eldiven gibi tedbirler de ihmal edildi.

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KYPE / Katıa Christodoulou

 

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