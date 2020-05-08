Halk pazarında ‘maskeli’ dönem
Kıbrıs’ın güneyinde haftalar sonra ‘Açık Halk Pazarı’ yeniden açıldı. Covid-19 sonrasında yasaklar kademeli olarak kaldırılırken, pazar yerinde halk ve üreticilerin tedbirli oldukları gözlemlendi.
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Kıbrıs’ın güneyinde haftalar sonra ‘Açık Halk Pazarı’ yeniden açıldı. Covid-19 sonrasında yasaklar kademeli olarak kaldırılırken, pazar yerinde halk ve üreticilerin tedbirli oldukları gözlemlendi. Pazar yerine insanlar sınırlı sayıda giriş yaparken, maske ve eldiven gibi tedbirler de ihmal edildi.
KYPE / Katıa Christodoulou
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Etiketler : CORONA
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