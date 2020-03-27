“Halk markete hücum etti, emeğimiz boşa gitti”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sokağa çıkma yasağı kararı ile halkın paniğe sürüklendiğini dile getirerek, bölge halkının marketlere akın ettiğini ve ‘rezillik’ çıkardığını anlattı. Yeşilırmak sosyal medyada canlı yayında kamuoyuna açıklama yaparak, bugün marketlere koşan herkesin kıyafetlerini acilen yıkaması ve kendilerine dikkat etmesi çağrısını yaptı. Belediye Başkanı olarak hükümet yetkililerinin kendisini hiç aramadığını ve haber vermediğini söyleyen Yeşilırmak, alınan kararla herkesin birbirine temas etmesini sağlandığını vurguladı.

“Hala pozitif vakaları bir Belediye Başkanı olarak öğrenemedim. Bölgede inanılmaz bir kargaşa çıktı. Biz kişiyi öğrenip kimlerle temasta bulunduğunu tespit etmeye çalışıyorduk, isimlerini listelerini çıkaracaktık ancak tüm emeğimizi çöpe atarak halkı paniğe sürüklediler. Halk marketlere akın etti, bu trajikomik bir karardır. Buna karar verenler, olası bir ölümden sorumludur! Yetkili kimse bizimle temasa geçmediği halde biz insanları sakinleştirmek ve vakaların temasını tespit etmek için çalışma yapmıştık. Marketlerde kavga edenler, birbirlerine bağıranlar… Tüm emek boşa gitti”