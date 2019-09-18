Halk kütüphanesinde 20 yıllık emek

Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak, 20 senedir verdiği emeği ve ‘kütüphaneciliği’ kendi penceresinden anlatıyor. “Kütüphane sorumlusu olarak, insan ilişkilerinizi iyi tutmanız, toplum için daha görünür olmak için çabalamanız çok önemlidir…”

Dila ŞİMŞEK

Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak, 20 senedir verdiği emeği ve ‘kütüphaneciliği’ kendi penceresinden anlatıyor.

Ankara Üniversitesi’nden kütüphanecilik bölümünden mezun olduğunu söyleyen Kaymak, “Şimdi bu bölümün ismi bilgi ve belge yönetimi oldu ancak benim okuduğum zamanda kütüphanecilik diye geçiyordu. Ülkemizde oldukça nadir bir meslek, özellikle bölümünden mezun olmak da düşünülürse…” diye anlatmaya başlıyor.

“İşe ilk başladığımda, kitaplarda hiçbir sınıflandırma, kayıt altına alma gibi bir durum yoktu”

Okulunu bitirdikten sonra Kıbrıs’a dönen Kaymak, bir sene boyunca gönüllü olarak Girne Halk Kütüphanesi’nde çalışmış. 2000 yılında, kütüphanenin mevcut binasına taşınmasıyla tam zamanlı olarak çalışmaya başlamış.

“Bu kütüphane daha önce çarşıdaydı, sonrasında buraya taşındı. İşe ilk başladığımda, kitaplarda hiçbir sınıflandırma, kayıt altına alma gibi bir durum yoktu. Kütüphanelerde kullanılması gereken bir sınıflama sistemi var, o dönemde tüm kitapları alfabetik şekilde sıraladık. Yaklaşık 10 senedir de, tüm kitaplarımız bilgisayarlara kayıtlıdır” diyor.

“Kütüphaneye en çok kadın okurlar geliyor”

Eskiye göre, okuyucu kitlesinde büyük bir artış olduğunu belirten Kaymak, “Artık kitaplara ulaşmak daha kolay, daha fazla çeşit var, insanlarda farkındalık da kısmen arttı. Kütüphanemize her yaştan insan geliyor, ancak en çok kadınların geldiğini söyleyebilirim” şeklinde konuşuyor.

“En büyük isteğim, çocuklar için ayrı bir kütüphane olması…”

Bu mesleği yapmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Kaymak, “Sadece kütüphane olarak değil, kültür merkezi olarak faaliyette bulunmak için çabalıyoruz. Birçok etkinlik düzenliyoruz, yakın zamanda satranç köşemizi de tamamladık. En büyük isteğim, çocuklar için ayrı bir kütüphane olması…” diyor. Halk kütüphanelerinin toplum gözünde pek görünür olmadığına değinen Kaymak, kütüphanelerin de dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına çalışması gerektiğini kaydediyor.

“Dilerim ki, kütüphanemiz çok amaçlı bir yapıya döner”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün, Halk Kütüphanesi için çok emek verdiğini ve yatırım yaptığını vurgulayan Kaymak, bu konuda da minnettar olduklarını söylüyor. Kaymak, sözlerine şöyle devam ediyor: “İnsan ilişkilerinizi iyi tutmanız, toplum için daha görünür olmak için çabalamanız çok önemlidir… Dilerim ki, kütüphanemiz çok amaçlı bir yapıya dönerek, kültür dalında güzel bir yere gelir.”