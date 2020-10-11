“Halk iradesini ortaya koydu”

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçimi birinci tamamlayan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar sosyal medyadan kısa bir açıklama yaptı, "Kıbrıs Türk halkı demokratik iradesini ortaya koydu. Bu başarı sadece bizim değil Kıbrıs Türk halkınındır. Bu demokratik yarışa katılan diğer adayları kutluyorum" dedi.