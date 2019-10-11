Halk grip aşısı soruyor… Grip aşısı gecikti “Kasım’da gelecek”

Dila ŞİMŞEK

Piyasada grip aşısının bulunmaması, halk arasında endişe yarattığı gibi, eczacılar için de sorun oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Süay Sevinç, aşının Türkiye aracılığı ile Avrupa’dan ithal edildiğini söyleyerek, ithalatta yaşanan gecikmenin eczacıları da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ise açıklama yaparak, aşının bir gecikmenin yaşandığını, Ekim sonu veya Kasım başı gibi piyasada bulunabileceğini kaydetti.

Eczacılar Birliği Başkanı Sevinç, birçok kişinin eczanelere grip şikayeti ile gelmeye başladığını ve ilacın bulunmamasından dolayı rahatsızlık yaşadığını söyledi. Sevinç, “İlaçların yakın zamanda depolara geleceği belirtildi, bizler de bekliyoruz” dedi.

“İlaçlar henüz Türkiye’ye ithal edilmediği için bekliyoruz”

Sağlık Bakanlığı, grip aşılarının gecikmesi konusunda yersiz bir endişe yaratılmaması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, grip aşısı konusunda gerekli tüm adımları attıkları, aşının talebi konusunda bir gecikme yaşanmadığı belirtildi. Grip aşısının Ekim sonuna doğru, Kasım başında yapılabileceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemize ilaç ve aşı ihtiyaçları Türkiye üzerinden temin edilmektedir. Bu yılki grip aşıları da henüz Türkiye'ye ithal edilmemiştir. Aşılar geldikten sonra analizleri yapılacak ve sonra piyasaya dağıtılacaktır. İlgili firmanın ithalatının yarın gerçekleşmesi beklenmektedir. Aşıların Türkiye'ye ithalatına müteakip 15 Ekim tarihinde Türkiye içerisinde dağıtımı başlayacak olup, ülkemize de 18 Ekim tarihinde intikali beklenmektedir. Her sene risk gurubundaki hastaların aşılandığı gibi bu sene de risk gurubundaki hastalar aşılanacaktır. Kamuoyuna Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı biriminin de, kış dönemi öncesi, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin grip aşısı yaptırması önerisinde bulunduğunu, grip aşısının prensipte, 6 aylık ve üzeri yaş grubundan yaptırmak isteyen herkese yıllık olarak Kasım ayında uygulandığını söylediğini hatırlatmak isteriz. Halkımız rahat olsun, Sağlık Bakanlığı grip aşısı ve sağlıkla ilgili tüm konularda gerekli adımları atmıştır. Aşı konusunda bir gecikme yaşanmamış, grip aşısı ekim ayının sonuna doğru kasım başında yapılabilmektedir.”