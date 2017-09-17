Halk Evi'ne güneyden deneyimli kaleci

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, kalesini deneyimli Kıbrıslı Rum kaleci Athos Crysosthomou'ya emanet etti. Kayhan Hürdeniz'in başkanlığa gelmesi sonrası ligde başa oynayacak bir ekip kurma çalışmaları doğrultusunda 36 yaşındaki kaleci Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda kendisini Halk Evi futbolcusu yapan imzayı attı. Son olarak Güney Kıbrıs 1. Ligi'nde AEZ forması giyen Crysosthomou, AEL Limasol, Alki, Ermis ve Ahna gibi takımlarda da görev yaptı.