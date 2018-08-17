Halk Evi’nden üç önemli takviye

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Girne Halk Evi üç önemli takviye gerçekleştirdi. Girne ekibi kısa bir süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Ertaç Taşkıran ile anlaşma sağladı. Halk Evi ayrıca Türk Ocağı’ndan Mustafa Avcı ve Hasan Sadrazam’ı da renklerine bağladı. Bu isimler özellikle Türk Ocağı’nın önceki sezon Kıbrıs Kupası’na uzanmasında önemli pay sahibi olmuştu.