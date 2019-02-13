Halk Evi tamam, G. Gücü devam

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş

GİRNE HE: Okyanus Öndağ, Hasan Sadrazam, Yaşar Solel, Mahmut Erkan, İlker Tek, Oladele Oshobe, Özgür Gül (Dk.36 James), Selim Saygı, Kaan Borova (Dk.83 Yankı), Lomana Lua Lua, Mustafa Yaşınses

G.GÜCÜ: Seyit Geçici, Gökhan Özer, Emrah Güler, Ali Akbulut (Dk.26 Abdullah), Sezgin Dağ (Dk.56 Ocran Idan), Arif Öztürk (Dk.83 Mehmet Kaygısız), Aşkın Kavaklı, Debola Ogunseye, Özgür Ongun, Prince Boateng, Ümitcan Babahan

GOLLER: Dk.28 ve 48 Kaan Borova, Dk.78 Selim, Dk.108 Yankı (GHE) - Dk.9 ve 90+2 Prince Boateng, Dk.60 Özgür Ongun, Dk.94 Ocran Idan (G.Gücü)

Kıbrıs Kupası 2’nci Tur’unda Girne Halk Evi ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada tur atlayan taraf seri penaltı atışları sonrasında Gençlik Gücü oldu.

Karşılaşmanın normal süresi 3-3 tamamlandı. Girne Halk Evi’nde Kaan Borova 28 ve 48’inci dakikalarda fileleri havalandırırken, takımın diğer golü 78’inci dakikada Selim Saygı’dan geldi. Gençlik Gücü’nün sayılarını ise 9 ve 90+2’nci dakikalarda Prince Boateng, 60’ıncı dakikada Özgür Ongun kaydetti.

Uzatmada üstünlük sağlanamadı

Normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Gençlik Gücü oyuna sonradan dahil olan Ocran ile 4-3 öne geçerken, bu gole yine oyuna sonradan dahil olan Yankı yanıt verdi.

Penaltılarda Gençlik Gücü

Uzatmalar sonunda maç 4-4 tamamlanırken seri penaltı atışlarına geçildi. Beşer penaltılık kısım 3-3 tamamlanırken Gençlik Gücü’nden Özgür Ongun ve Ümitcan Babahan, Girne Halk Evi’nden Yankı Aktül ve Mustafa Yaşınses atışlarını gole çeviremedi.

Tek atışlar sonunda ise Gençlik Gücü rakibine 5-4, toplamda 9-8’lik üstünlük sağlayarak adını bir üst tura yazdırdı.

Kupada alınan sonuçlar ve program

Kıbrıs Kupası 2’nci Tur mücadelesinde alınan sonuçlar ve program şöyle:

SONUÇLAR

Girne HE – G. Gücü: 3-3 (4-4) (Pen: 5-4)

BUGÜN

16 Ağustos Stadı

Lefke - Doğan Türk Birliği

Utku Hamamcıoğlu

Canbulat Stadı

Mağusa TG – G. Birliği

Evren Karademir

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Binatlı

Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Yenicami

Ali Özer

Cihangir Stadı

Cihangir - Yonpaş Dumlupınar

Serhan Şimşek

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – Düzkaya

Zekai Töre

Üner Berkalp Stadyumu

Baf Ülkü Yurdu - Küçük Kaymaklı

Serkan Durmaz

Not: Karşılaşmalar 14.00’te başlayacak