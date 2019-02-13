Halk Evi tamam, G. Gücü devam
Kıbrıs Kupası 2’nci Tur mücadelesinde ilk çeyrek finalist Gençlik Gücü oldu
STAT: Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Emre Öztaşlı, İsmail Ercan, Ahmet Özkurtuluş
GİRNE HE: Okyanus Öndağ, Hasan Sadrazam, Yaşar Solel, Mahmut Erkan, İlker Tek, Oladele Oshobe, Özgür Gül (Dk.36 James), Selim Saygı, Kaan Borova (Dk.83 Yankı), Lomana Lua Lua, Mustafa Yaşınses
G.GÜCÜ: Seyit Geçici, Gökhan Özer, Emrah Güler, Ali Akbulut (Dk.26 Abdullah), Sezgin Dağ (Dk.56 Ocran Idan), Arif Öztürk (Dk.83 Mehmet Kaygısız), Aşkın Kavaklı, Debola Ogunseye, Özgür Ongun, Prince Boateng, Ümitcan Babahan
GOLLER: Dk.28 ve 48 Kaan Borova, Dk.78 Selim, Dk.108 Yankı (GHE) - Dk.9 ve 90+2 Prince Boateng, Dk.60 Özgür Ongun, Dk.94 Ocran Idan (G.Gücü)
Kıbrıs Kupası 2’nci Tur’unda Girne Halk Evi ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada tur atlayan taraf seri penaltı atışları sonrasında Gençlik Gücü oldu.
Karşılaşmanın normal süresi 3-3 tamamlandı. Girne Halk Evi’nde Kaan Borova 28 ve 48’inci dakikalarda fileleri havalandırırken, takımın diğer golü 78’inci dakikada Selim Saygı’dan geldi. Gençlik Gücü’nün sayılarını ise 9 ve 90+2’nci dakikalarda Prince Boateng, 60’ıncı dakikada Özgür Ongun kaydetti.
Uzatmada üstünlük sağlanamadı
Normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Gençlik Gücü oyuna sonradan dahil olan Ocran ile 4-3 öne geçerken, bu gole yine oyuna sonradan dahil olan Yankı yanıt verdi.
Penaltılarda Gençlik Gücü
Uzatmalar sonunda maç 4-4 tamamlanırken seri penaltı atışlarına geçildi. Beşer penaltılık kısım 3-3 tamamlanırken Gençlik Gücü’nden Özgür Ongun ve Ümitcan Babahan, Girne Halk Evi’nden Yankı Aktül ve Mustafa Yaşınses atışlarını gole çeviremedi.
Tek atışlar sonunda ise Gençlik Gücü rakibine 5-4, toplamda 9-8’lik üstünlük sağlayarak adını bir üst tura yazdırdı.
Kupada alınan sonuçlar ve program
Kıbrıs Kupası 2’nci Tur mücadelesinde alınan sonuçlar ve program şöyle:
SONUÇLAR
Girne HE – G. Gücü: 3-3 (4-4) (Pen: 5-4)
BUGÜN
16 Ağustos Stadı
Lefke - Doğan Türk Birliği
Utku Hamamcıoğlu
Canbulat Stadı
Mağusa TG – G. Birliği
Evren Karademir
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Binatlı
Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Yenicami
Ali Özer
Cihangir Stadı
Cihangir - Yonpaş Dumlupınar
Serhan Şimşek
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – Düzkaya
Zekai Töre
Üner Berkalp Stadyumu
Baf Ülkü Yurdu - Küçük Kaymaklı
Serkan Durmaz
Not: Karşılaşmalar 14.00’te başlayacak