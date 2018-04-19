Halk Evi, Süper Lig’i istiyor: 3-0

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Hasan Eriş, Hakan Ünal, Necmi Bulut

GİRNE HE: Athos Chrysotomou, Yunus E. Doğan (Dk.82 Batuhan), Deniz Kurtay (Dk.69 H. Aydıngönül), Talip Kasımoğlu, Ozan Aygün, Serkan İpek, Yankı Aktül, İbrahim Salun, Dalyan Ener, Şenol Hızlıoğlu, Mehmet Gül (Dk.32 Mahmut)

ESENTEPE: Kemal Molla, Başak Tümkan, İsmail Uçar, Mahmut İzoğlu, Yakup Şen, Eser Kan, Nersin Osman, Onur Özbilgül, Hüseyin Ermiş (Dk.55 Burak)(Dk.70 Emre), Muhammed Karal (Dk.71 Ali Soytürk)

GOLLER: Dk.45+1, 69 ve 90 Yankı Aktül (Girne Halk Evi)

KIRMIZI KART: Dk.49 Onur Özbilgül (Esentepe)

K-Pet Birinci Lig’in 26’ncı haftasında oynanması planlanan ancak Esentepe futbolcusu Hasan Sungur’un ailesinden iki ferdin vefatı ile ertelenen Girne Halk Evi – Esentepe karşılaşması dün akşam Mete Adanır Stadı’nda oynandı. Rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden Girne Halk Evi, Süper Lig’e yükselme umutlarını son 3 haftaya taşıdı. Girne Halk Evi’ne galibiyeti getiren golleri 45+1, 69 ve 90’ıncı dakikalarda Yankı Aktül kaydetti. Bu sonucun ardından Girne Halk Evi puanını 47 yaparak lider Gönyeli’nin 9 puan gerisinde üçüncü basamağı Mormenekşe ile paylaştı. Son 4 lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Esentepe ise 52 puanla ikinci sırada haftayı noktaladı.