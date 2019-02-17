Halk Evi haftalar sonra: 5-1

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Girne Halk Evi ile Esentepe karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta galip gelen taraf 5-1’lik skorla Girne Halk Evi oldu. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada Halk Evi’ne galibiyeti getiren golleri Lua Lua, Kaan Borova, James Akpama ve Yankı Aktül (2) kaydetti. Esentepe’nin tek golü Ahmet Çağer’den geldi.

Ligde 12 maç sonra galip gelen Girne Halk Evi puanını 11 yaparken Esentepe 10 puanda kaldı. Ligin 19’uncu haftasında Girne Halk Evi, Gençlik Gücü’ne konuk olacak. Esentepe ise Yenicami’yi konuk edecek.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa ***, Mert E. Bulut ***, Halil E. Canaloğlu ***

GİRNE HE

Okyanus Öndağ *

Hasan Sadrazam **

Tunahan Şencan *

Mahmut Erkan **

İlker Tek *

Oladele Oshobe **

James Akpama **

Yankı Aktül ***

(Dk.79 Serhan *)

Kaan Borova ***

(Dk.84 Talip)

Lomana Lua Lua ***

(Dk.65 Özgür *)

Mustafa Yaşınses **

TD: Serhat Deniz

ESENTEPE

Onur Özbingül *

Şahin Şeker *

Tidiane Sane **

Efosa Francis *

Junior Mfede **

Uğurcan Başayak *

Yakup Şen**

Mustafa Kılıç *

(Dk.46 M. Sungur *)

Muhammet A. Karal *

Hüseyin Ermiş **

(Dk.61 Mahmut *)

Ahmet Çağer **

(Dk.46 Vurkan *)

TD: Hüseyin Çağer

GOLLER: Dk.4 Lua Lua, Dk.12 Kaan Borova, Dk.17 James Akpama, Dk.51 ve 78 Yankı Aktül (GHE) - Dk.11 Ahmet Çağer (Esentepe)

