Halk Evi, Athos ile devam dedi

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Girne Halk Evi, transfer döneminde ilk hamlesini kalesine yaptı. Geçtiğimiz yıl Girne ekibinin kalesini koruyan ve başarılı performansları ile dikkat çeken Athos Crysostomou kadroda tutuldu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda imza atan Athos, yeniden Girne Halk Evi’nin başarısı için ter dökecek. İmza esnasında kulübün yeni başkan Bülent Erciyas da hazır bulundu.