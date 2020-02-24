Halk Dansları Federasyonu'nda Olağan Genel Kurul yapılacak
Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun (KTHDF) 7. Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Şubat Cumartesi günü yapılacak.
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Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun (KTHDF) 7. Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Şubat Cumartesi günü yapılacak.
Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa AKM’de yapılacak genel kurul saat 15.00’te başlayacak.
Genel Kurulda, Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasının ardından Federasyon Başkanı ve protokolün konuşmalarına yer verilecek.
Faaliyet ve Mali Raporların sunulup aklanmasını, tüzük gereği başkan adaylarının listelerinin tanıtımı ve konuşması izleyecek.
Başkanlık seçimi, Denetleme Kurulu seçimi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun onaylanmasından sonra dilek ve temenniler bölümüyle genel kurul toplantısı sona erecek.
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