Halıya kömür düştü, ev kül oldu

Lefkoşa’da bu akşam saat 18.45'te işçi yatı evinde meydana gelen yangın, korkulu saatler yaşattı. Küçük Kaymaklı bölgesinde Çamlık Sokak üzerinde Hüseyin Bozdoğan’a ait kaporta atölyesinin arka kısmında bulunan Mustafa Çapur’un kaldığı işçi yatı evinde, odun sobasından halıya kömür düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu işçi evinin oturma odası, mutfak kısmi ve banyo odasındaki eşyalar kül oldu. Yangın anında evde olan üç çocuğun kurtarılması faciayı önledi. Çocuklar tedbir amaçlı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Fotoğraf: Levent ÖZDAĞ