Halime Çetin Cinayeti, Ağır Ceza'da

Mağusa’da 5 Ekim 2017 tarihinde eski sevgilisi olan hemşire Halime Çetin’i 4 el ateş ettiği av tüfeği ile öldüren ve akabinde ayni av tüfeği ile intihara teşebbüs eden sanık Hayrettin Özcömert’in davası dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesine havale edildi. Cezaevinden ambulansla alınarak polis eşliğinde Mağusa Kaza Mahkemesi’ne getirilen ve daha önce hep tekerlekli sandalye ile mahkeme huzuruna çıkan sanık Özcömert, dün ilk kez yürüyerek mahkeme huzuruna çıktı.

Başsavcılık değerlendirme yaptı...

İddia Makamı adına ilk tahkikat (PI) duruşmasında hazırda bulunan Savcı Hasan Boşnak, sanık Hayrettin Özcömert’in sağlık durumu, ilgili doktor raporları ve sağlık koşullarının bir bütün olarak Başsavcılık nezninde değerlendirildiğini ve çıkan karar neticesinde mahkeme huzurundaki bu meselenin ilk soruşturması yapılmaksızın evrak üzerinden havale yapılmasına dair karar üretildiğini beyan etti. Savcı Boşnak ise Başsavcılık tarafından üretilen karar ışığında meselenin ilk soruşturması yapılmaksızın evrak üzerinden mahkemenin belirleyeceği bir tarihte Mağusa’da oturum yapacak olan Ağır Ceza Mahkemesine havalesini talep etti.

Sanık 10 davadan itham edildi...

Sanık Hayrettin Özcömert, başlıca “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme” davası olmak üzere toplam 10 davadan itham edildi. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları ise Başsavcılık tarafından üretilen karar ve İddia Makamının talebi ışığında davayı ilk soruşturması yapılmaksızın evrak üzerinden 26 Şubat tarihinde Mağusa’da oturum yapacak olan Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale etti.