Halil ve Fırat’a Çetinkaya kancası

Eren ŞİŞİK

Yeni sezonda teknik direktör Turan Altay yönetiminde hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen GAÜ Çetinkaya transferde düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip Turan Altay'ın raporu doğrultusunda Cihangir'in iki yıldızı Halil Turan ve Fırat Ersalan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Sezonun tamamlanmasıyla beraber Cihangir'in kapısını çalacak olan GAÜ Çetinkaya takımının, bu iki oyuncuda ısrarcı olduğu ve Halil ile Fırat'ın transferi için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adam Turan Altay'ın özellikle bu iki oyuncuyu çok istediği ve listenin en başına bu iki ismi yazdığı öğrenilirken, oyuncularla da görüşülüp anlaşma zemini aranmasını yönetimden talep etti.

Geçen sezon Yenicami'den yüksek bedellerle transfer edilen Halil Turan için yüksek bir bonservis bedeli ödemesi gereken GAÜ Çetinkaya'nın, Fırat Ersalan konusunda eli daha güçlü. Bu sezon serbest transfer hakkı bulunan Cihangir kaptanı Cihangir kulübüne 20 bin TL bonservis bedeli ödeyen ve kendisiyle anlaşabilen kulübe imza atabilecek. Çok uzun yıllardır Cihangir forması giyen ve aynı zamanda milli formayı da terleten Fırat Ersalan konusunda oyuncuya yapılacak teklifin transferde kilit nokta olması bekleniyor.