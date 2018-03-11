Halil Turan’dan galibiyet selamı: 2-1
Deneyimli oyuncu Halil Turan Mağusa Türk Gücü’ne Lefke karşısında galibiyeti getirdi
K-Pet Süper Lig’in 22’nci haftasında Lefke’yi konuk eden Mağusa Türk Gücü, geriye düştüğü karşılaşmada galibiyet almayı başardı. Karşılaşmanın henüz 2’nci dakikasında Kasım’ın gelen golüyle 1-0 öne geçen Lefke, ilk yarının son saniyelerinde gelen Mağusa Türk Gücü golüne engel olamadı. Halil Turan’ın golüyle 45+2’nci dakikada beraberlik golünü yakalayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da golün moraliyle gitti. Mücadelenin 65‘inci dakikasında yine sahneye çıkan Halil Turan, skoru bu kez Mağusa Türk Gücü lehine çevirmeyi başardı. Mücadelenin ardından Mağusa Türk Gücü 29 puana yükselirken, Lefke ise 27 puanda kaldı.
STAT: Canbulat Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Enver Kalkın, Yusuf Bakar
MAĞUSA TG
Türkkan Delideniz
Sami Ergazi
Yasin Kurt
Kaan Güder
Yakubu Malik
Erdoğ Barkınay
Arif Uysal
(Dk.75 Nevzat)
Adil Uçar
Dinopeter Jude
(Dk.90 Aziz)
Halil Turan
Rasheed Omokafe
(Dk.54 Emre Özsin)
TD: Ali Oraloğlu
LEFKE
Mehmet Özeralp
Mehmet Toros
Aykut Esmeraslan
Yakup Esmeraslan
Rahmi Çelik
Burak Koçar
Semih Ünaldı
(Dk.79 Kaan)
Kasım Tağman
Allen Assogba
Çağrı Kıral
Yılmaz Şipal
TD: Hakan Sermaye
GOL: Dk.45+2 ve 65 Halil Turan (MTG) - Dk.2 Kasım Tağman (Lefke)
Fotoğraf: Kanı Aldağ