Halil Turan’dan galibiyet selamı: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 22’nci haftasında Lefke’yi konuk eden Mağusa Türk Gücü, geriye düştüğü karşılaşmada galibiyet almayı başardı. Karşılaşmanın henüz 2’nci dakikasında Kasım’ın gelen golüyle 1-0 öne geçen Lefke, ilk yarının son saniyelerinde gelen Mağusa Türk Gücü golüne engel olamadı. Halil Turan’ın golüyle 45+2’nci dakikada beraberlik golünü yakalayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da golün moraliyle gitti. Mücadelenin 65‘inci dakikasında yine sahneye çıkan Halil Turan, skoru bu kez Mağusa Türk Gücü lehine çevirmeyi başardı. Mücadelenin ardından Mağusa Türk Gücü 29 puana yükselirken, Lefke ise 27 puanda kaldı.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Enver Kalkın, Yusuf Bakar

MAĞUSA TG

Türkkan Delideniz

Sami Ergazi

Yasin Kurt

Kaan Güder

Yakubu Malik

Erdoğ Barkınay

Arif Uysal

(Dk.75 Nevzat)

Adil Uçar

Dinopeter Jude

(Dk.90 Aziz)

Halil Turan

Rasheed Omokafe

(Dk.54 Emre Özsin)

TD: Ali Oraloğlu

LEFKE

Mehmet Özeralp

Mehmet Toros

Aykut Esmeraslan

Yakup Esmeraslan

Rahmi Çelik

Burak Koçar

Semih Ünaldı

(Dk.79 Kaan)

Kasım Tağman

Allen Assogba

Çağrı Kıral

Yılmaz Şipal

TD: Hakan Sermaye

GOL: Dk.45+2 ve 65 Halil Turan (MTG) - Dk.2 Kasım Tağman (Lefke)