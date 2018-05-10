Halil Orun, bağımsız aday

İskele Belediyesi eski başkanı Halil Orun, 24 Haziran'da yapılacak olan yerel seçimlerde İskele'den bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Orun adaylığını açıklarken yanında DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de vardı. DP'nin Halil Orun'u destekleyeceği belirtildi.

Halil Orun'un yarım kalmış projelerini tamamlayabilmesi için ellerinden gelen desteği göstereceklerini dile getiren Özcafer, geçmişte yapmış olduğu çalışmalara ve hizmetlere bakarak da destek verdiklerini aktardı.

Halil Orun, tamamen bağımsız aday olarak girmeyi tercih ettiğini, kimseyle görüşmediğini aktardı.

Ayrıntılar gelecek...