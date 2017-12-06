Halil İbrahim bıçak altına yattı
K-Pet 1. Lig ekiplerinden Hamitköy forması giyen Halil İbrahim Çocuk, İstanbul'da çapraz bağ ameliyatı oldu.
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Halit Dağ
K-Pet 1. Lig ekiplerinden Hamitköy forması giyen Halil İbrahim Çocuk, İstanbul'da çapraz bağ ameliyatı oldu. Hamitköy'ün Esentepe ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncunun çekilen MR’ı sonucu çapraz bağlarında kopuk ve menisküsünde yırtık tespit edilmişti. Hamitköy Spor Kulübü başkan Evren Mannaş ve yönetim kurulunun girişimleri ile futbolcu Dr. Bülent Aksoy tarafından ameliyat edildi.
Edinilen bilgiye göre futbolcunun ameliyatının başarılı geçtigi, fakat sezonu kapattığı öğrenildi.
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Etiketler : Hamitköy, Halil İbrahim Çocuk
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