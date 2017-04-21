Halide Yıldırım'dan şiir ve söyleşi

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Khora kitabevi Türkiyeli şair Halide Yıldırım'ı konuk ediyor...

24 Nisan Pazartesi akşamı 19.30'da Khora Kitabevi'nde gerçekleştirilecek gecede şiirler okunup; şairle söyleşi yapılacak...

Halide Yıldırım kimdir?

Halide Yıldırım 11 Eylül 1959 Kars'ta doğdu. İlk ve ortaokulu Kars'ta okudu. Hatay Kız Öğretmen Lisesi mezunu. Bursa Eğitim Enstitüsü ve Anadolu Üniversitesinde bir yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra; Samsun, Çanakkale, Kars, Kırklareli, Bursa ve Diyarbakır'da Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni olarak çalıştı. Kars Cilavuz Öğretmen Okulu (1957) mezunu ünlü keman hocası ve öğretmen olan babası Hayrettin Avcı'nın Bursa'ya atanması üzerine 1975 yılından bu yana Bursa eksenli bir yaşam sürdürmektedir.

İlk şiiri 2003 yılında Evrensel Kültür Dergisinde yayımlanan şair, ''Issız Kuğu'' adlı şiir dosyasıyla ''Süleyman Okay Şiir Birincilik Ödülü''nü aldı ve dosyası Okay ailesince kitaplaştırıldı.

Şair, Edebiyatçılar Derneği üyesi, Bursa Yazın ve Sanat Derneği kurucu üyelerinden birisidir. Ayrıca Çinkitap Dergisi kurucu yayın kurulunda çalıştı. Halen Diyarbakır Lîs Yayınlarında editör olarak çalışmaktadır.

Şiir ve eleştiri denemeleri Evrensel Kültür, Agora, Şiir Ülkesi, Damar, Öteki-Siz, Edebiyat ve Eleştiri, Akatalpa, Esmer, Lacivert, İmgelem, Yaratım, Sonsuzluk ve Birgün, Akköy, Cumhuriyet Kitap, Virgül ve Çinkitap benzeri birçok dergide yayımlanmaktadır.

Halide Yıldırım'ın yayınlanmış iki şiir kitabı ile bir eleştiri kitabı bulunmaktadır.

1. Issız Kuğu, Kül / Sanat Yayınları, 2005, Ankara

2. Çamur, Lîs Yayınları, 2011, Diyarbakır.

3. Dile Dokunma, Lîs Yayınları, 2016, Diyarbakır