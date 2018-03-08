‘Hali araziye yurt’ tepkisi!

Mahalleli, 8 katlı ve iki bloklu bir öğrenci yurdu inşa edileceği yönünde başlatılmak istenilen çalışmaları engellemeye çalıştı.

Fehime ALASYA

Lefkoşa’da Yenişehir bölgesindeki Şht. Biray Mustafa Sokak sakinleri, sokaklarında bulunan ve hali arazi olduğu belirtilen yere 8 katlı ve iki bloklu bir öğrenci yurdu inşa edileceği yönünde başlatılmak istenilen çalışmalara karşı çıktı.

Bu sabah bölgeye giderek çalışmalar için girişim başlatan ekipleri engellemek isteyen bölge sakinleri, araziye girişi kapattı.

Bölge sakinleri uzun yıllardır Anadolu Ajans’ı Kuzey Kıbrıs bürosunun kullanımında olan hali arazinin 2014 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile geri alındığı ve Maliye Bakanlığı’na devredildiğini, ardından ise Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kızı ve oğlunun adına kayıtlı olduğu belirtilen Mediterranean Master Education Services Ltd.’e devredildiğini ileri sürdü.

Devlet Emlak bölümüne bağlı ekiplerin arazide sondaj çalışması, zemin etüdü yapacağı gerekçesiyle mahalle sakinleri ayaklandı.

Çalışmayı yapacak olan ekiplerin polise başvurmasıyla aracın girişten çekilmesi ve çalışmaların devam etmesi beklenirken, uygulamaların yasal zeminde olmadığını belirten mahalle sakinleri, bölgeye yapılmak istenilen 8 katlı 2 blok yurt projesine karşı çıktı.

Projenin ihalesiz olarak Mediterranean Master Education Services Ltd. şirketine verildiğini belirten bölge sakinleri, durumdan duyduğu rahatsızlığı YENİDÜZEN’e dile getirdi.