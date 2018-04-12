Hâle Sultan Öğrenci Yurdu ‘izinsiz’ çıktı!

Karaoğlanoğlu’nda faaliyette bulunan Hâle Sultan Öğrenci Yurdu ve Alsancak’ta yurda bağlı bir yatı evinin ‘izin’ almadan faaliyete geçtiği ortaya çıktı. Yurdun ve yatı evinin okul çağındaki çocuklara destek olduğu iddia edilen bir yardım derneği tarafından açıldığı öğrenildi.

Didem MENTEŞ

Girne- Karaoğlanoğlu’nda ‘S’ bölgesinde bulunan Hâle Sultan Öğrenci Yurdu ve yurda bağlı bir yatı evi ‘kaçak’ çıktı. Yurdun ve yatı evinin okul çağındaki çocuklara destek olduğu iddia edilen bir yardım derneği tarafından açıldığı ve farklı yaş grubundaki öğrencilerin konakladığı öğrenildi.

Gerekli izinleri almadan faaliyete geçen yurt ile ilgili Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatırken, Alsancak’ta bir villanın kiralandığı ve yatı evi olarak kullanılması konusunu da polise aktardı.

Açılması için Eğitim Bakanlığı’na başvuru yapılmasına rağmen gerekli izin almadan faaliyete geçen Hâle Sultan Öğrenci Yurdu ile ilgili Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Alsancak’ta bir villanın kiralanıp yatı evi olarak kullanılması konusu da polise aktarıldı.

Planlama Dairesi onay vermedi

Hâle Sultan Öğrenci Yurdu yetkilileri 9 Mart 2017’de Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Bakanlık, 25 Mayıs 2017’de Planlama ve İnşaat Dairesi’ne yurdun projesinin uygunluğunun belirtilmesi konusunda bir yazı gönderdi.

Planlama Dairesi, projede Yüksek Öğrenim Yurtlar Tüzüğü’ne uygun olmayan eksikler tespit etti. Yurt yetkililerine bu eksiklerin tamamlanması için süre vermesine rağmen, 1 yıldır eksikler tamamlanmadı.

Bunun üzerine Planlama ve İnşaat Dairesi, 30 Mart 2018’de Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, ‘bina projesinin Yüksek Öğrenim Yurtlar Tüzüğü’ne uygun olmadığı’ yönünde görüş belirtti.

Planlama Dairesi’nin olumsuz görüşüne, Eğitim Bakanlığı’nın da işletme izni vermemesine rağmen Hâle Sultan Öğrenci Yurdu bir süre önce ‘izinsiz’ olarak faaliyete geçti.

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Hale Sultan Öğrenci Yurdu ve Alsancak’taki yatı evinin izinsiz olduğunu açıkladı. Yurt ile ilgili bakanlığa başvuru yapıldığını ancak dosyaları henüz tamamlanmadığı için yurdun açılmasına izin verilmediğini söyleyen Özyiğit, dosyadaki eksikleri tamamlaması halinde değerlendirme yapılacağını söyledi

Özyiğit: “Yurt da yatı evi de izinsizdir”

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Karaoğlanoğlu’ndaki Hale Sultan Öğrenci Yurdu ve Alsancak’taki yatı evinin izinsiz olduğunu açıkladı.

Bakanlığa gelen ihbar üzerine Karaoğlanoğlu’ndaki Hale Sultan Öğrenci Yurdu’na denetmenler göndererek, gerekli incelemelerin yapıldığını söyleyen Özyiğit, yurt ile ilgili bakanlığa başvuru yapıldığını ancak dosyaları henüz tamamlanmadığı için yurdun açılmasına izin verilmediğini belirtti.

Yurt yetkililerinin dosyadaki eksikleri tamamlaması halinde değerlendirme yaparak karar vereceklerini söyleyen Özyiğit, eksikler tamamlanması halinde yurdun kapatılacağını açıkladı.

Alsancak’taki villanın da yurt olarak kullanılması yönünde bir izlenim olduğunu aktaran Özyiğit, konunun polise aktarıldığını, polis raporuna göre hareket edileceğini açıkladı

“Villa konusu polise aktarıldı”

Özyiğit, Hale Sultan Öğrenci Yurdu’nun okul çağındaki öğrencilere yardım eden bir dernek tarafından açıldığını, yurttaki yerlerin dolması nedeniyle Alsancak’ta kiralanan villanın da yatı evi olarak kiralandığını açıkladı.

Alsancak’daki villanın da yurt olarak kullanılması yönünde bir izlenim olduğunu aktaran Özyiğit, villaya girip çıkanların olduğunu ancak kimlerin konakladığı konusunda net bir bilgi olmadığını aktardı. Konuyu Polis Genel Müdürü’ne aktardığını ve gerekli soruşturmanın yapılacağını belirten Özyiğit, polisin rapor hazırlayacağını ve rapora göre gerekli adımların atılacağını aktardı. Polisle birlikte hareket edileceğini söyleyen Özyiğit, konuyu Başbakan’a da ilettiklerini aktardı.

Çelebi: “Yüksek Öğrenim Yurtlar Tüzüğü açısından eksikler tespit edildi”

Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi de Hâle Sultan Öğrenci Yurdu’nun var olan bir bina üzerine kurulduğunu, projesinde eksikler olduğu için uygunluk görüşü verilmediğini aktardı.

Çelebi, Eğitim Bakanlığı tarafından yurt yapımıyla ilgili daireye yazı geldiğini, teknik elemanların yaptıkları incelemede yurt projesinde Yüksek Öğrenim Yurtlar Tüzüğü açısından eksikler tespit edildiğini belirterek, bu eksiklerin giderilmesi için yurt yetkilileriyle 3 kez görüşüldüğünü ama sonuca varılmadığını aktardı.

Çelebi, “Yurtlar Tüzüğü açısından eksikleri olduğu ve bu eksiklerin giderilmesi için yurt yetkilileri 3 kez iletişime geçildi ama bu eksikler yerine getirilmedi. Tabi bu bir süreç aldı. Yurtlarla ilgili bizim sistemimiz birebir temas kurmaktır. Muhatap aslında Eğitim Bakanlığı’dır ama biz işin bitmesini isteğimiz için iletişim kurarız. Bu yurdun yetkililerinden de projenin yasal hale getirilmesi istendi ancak yerine getirilmedi. Nihayetinde biz de Eğitim Bakanlığı’na yazımızı gönderdik. Bu yurdun Yurtlar Tüzüğü’ne uygun olmadığını belirttik” dedi.

Çelebi, Eğitim Bakanlığı’na gönderilen yazıyı şöyle aktardı: “Özel Hale Sultan Öğrenci Yurdu’nun bina projesi, dairenin teknik elemanıyla incelenmiş olup, ekte teknik rapor verilmiştir. Proje uygunluğu talebinde bulunan dosyada, ‘Yüksek Öğrenim Yurtlar Tüzüğü’ hükümlerine göre eksikler tespit edilip, bildirilmiş fakata aradan zaman geçmesine rağmen dairemizce talep edilen eksikler giderilmemiştir”

Yatı evine bazı öğrenciler giderken görüntülendi