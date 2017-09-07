Hala Sultan’da 604 kişi ibadet etti

Din İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı vesilesiyle dün, Larnaka’da bulunan Hala Sultan Tekkesi ‘ne 604 kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lefkoşa, Gazimagusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de oluşturulan toplanma noktalarından, kendilerine tahsis edilen 14 otobüsle hareket eden vatandaşlar, Rum polisinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Hala Sultan Tekkesi ’ne ulaştı.

Ziyaretçiler, Hala Sultan Tekkesi ve Türbesini gezdi, abdest aldı, namaz kıldı, okunan mevlid-i şerifi, Kuran-ı Kerim’i dinledi ve dualar etti.

Tekkenin cami bölümünde ziyaretçilere yaptığı kısa konuşmada herkesi iyilikte ve güzellikte buluşmaya davet eden Din İşleri Başkanı Talip Atalay, konuşmasını İslam aleminin ve vatandaşların Kurban bayramını kutlayarak tamamladı.

Kılınan öğle namazının ardından dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı. Din İşleri Başkanlığı, yolculuk esnasında, her hangi bir arıza yaşanması durumunda vatandaşların mağdur olmamaları için yedek bir otobüsü konvoya dahil etti.