Hala Sultan'a 300 ziyaretçi

Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesine dün, yüzlerce kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lefkoşa, Magusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele’ de oluşturulan toplanma noktalarından, Din İşleri Başkanlığınca kendilerine tahsis edilen otobüslerle sabah sekizde hareket eden 300 kişilik kafile, 09.00’da Kermiya geçiş noktasından geçiş yapmaya başladı.

Ziyaretçileri taşıyan konvoy; Kermiya geçiş noktasından, Hala Sultan Tekkesine kadar olan güzergâh boyunca, Kıbrıslı Rum polisinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde, gruplar halinde Hala Sultan Tekkesine ulaştı. Hala Sultan Teknesini ilk kez ziyaret etme fırsatını yakalayan ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekti, Türbeyi ve haziresini gezdi ve dualar etti.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Öğle namazından önce camii içerisinde cemaatin yönelttiği Hala Sultan ve Hala Sultan Tekkesine ilişkin çeşitli soruları yanıtladı. Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın kıldırdığı Öğle Namazının ardından Camiye gelen dini liderlerin temsilcileri, liderleri adına ziyaretçilerin geçmiş bayramlarını kutladı.

İsveç Büyükelçilik yetkilisi ve RT (Religious Track) koordinatörünün yaptığı kısa Kurban Bayramı kutlama konuşmasının ardından ziyaret sona erdi ve ziyaretçiler araçlarına binmek üzere Hala Sultan Tekkesinden ayrıldı.