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Hala Sultan Tekkesi'ne 600 ziyaretçi

Hala Sultan Tekkesi'ne 600 ziyaretçi

Din İşleri Başkanı  Talip Atalay önderliğinde 600 civarında ziyaretçinin Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret ettiğini açıkladı.

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 İsveç’in  Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde faaliyetlerini sürdüren Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Din İşleri Başkanı  Talip Atalay önderliğinde 600 civarında ziyaretçinin Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret ettiğini açıkladı.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs’taki dini liderlerin (Atalay ve 2. Hrisostomos) inanç ve ibadet özgürlükleri üzerinde 2014 yılında vardıkları anlaşmaya dikkat çekilerek, ziyaretin gerçekleşmesinde katkısı bulunan yetkili, kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

İsveç’in Kıbrıs Büyükelçisi Anna Olsson Vrang, konuyla ilgili açıklamasında “Kıbrıs'ın bütün dini liderlerinin din özgürlüğü konusundaki ortak çabalarının, herkes tarafından beslenmesi ve desteklenmesi gereken açık bir umut işareti olduğunu” ifade etti.

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