Hala Sultan Tekkesi’nde “turistler örtünsün” gerilimi



Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin avlusunda, turistlerden “örtünmesini” istedikleri ve bu nedenle bir gerilim yaşandığı iddia edildi.

Fileleftheros’un haberine göre Tekke’de görevli Kıbrıslı Türkler imamın bu uygulaması tepki topladı. KKTC Din İşleri Dairesi makamları iddiaları doğrulamadı.

Tekke’yi ziyaret eden turistlerden, camide olduğu gibi avluda da örtünmelerinin istendiği iddia edilen haberde, Kıbrıs Eski Eserler Dairesi de bu gelişmeye tepkisiz kalmakla suçlandı.



“Hoca kumanda ediyor”

Fileleftheros gazetesi haberi “Hoca Kumanda Ediyor” başlığıyla aktardı.

Camiyi ziyaret eden Kıbrıslı Rumların şikayetleri üzerine durumu yerinde inceleyerek saptamalarda bulunduğunu belirten gazete, görevli imam ve iki kişinin cami girişinde kıyafet denetimi yaptıklarını savundu.

Alman bir turistin bu uygulamadan mağdur olduğu da belirtildi.