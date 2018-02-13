YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran, hükümet programında “dış politika” konusunun “devre dışı bırakıldığı” savunarak bunu eleştirdi ve Kıbrıslıların, bir tek Kıbrıs istiyorlarsa gereklerini yerine getirmeleri ve konuşmak zorunda olduklarını anlamaları gerektiğini vurguladı.

Durduran, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdiği yazılı açıklamasında, somut konularda açık ve net olunması ve insanların da anlayabileceği adımların gerekli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sorununa müdahil tarafların çözüm olasılığını görmeden masaya oturmama ortak tutumunda birleştiklerini savunan Durduran, BM Genel Sekreteri Guterres’in ise tarafların güvenlik konusundaki yapının olması gerektiğiyle ilgili önerilerini beklediğini, iki tarafın da hâlâ bunu açıklamadığını belirtti.

Durduran, “Rum tarafı Avrupa devleti gibi bir devlet istediğini, onun için bir Avrupa devleti nasıl kendi güvenliğini sağlıyorsa federal devletin de bunu sağlayacak yapıda olmasını istediğini söylüyor ama Avrupa’da bu kadar devlet arsında hangisi güvenliğini iki toplumlu olmasına rağmen sağlamış ve bunu nasıl yapmış sorularını sorup öneri hazırlamıyor. Türk tarafı ise soruyu anlamamış gibi yapıyor ve eski plağını çalıyor, ‘güvenlik, Türkiye garantisi ve askeriyle sağlanır, başkasının garantisine gerek yoktur’” ifadelerini kullandı.

Durduran açıklamasında şunları da kaydetti:

“Dünyayı umursamaz gibi yapmaktayız. ‘Kıbrıs sorununu çözelim de dünya devlet ailesine katılalım’ veya ‘KKTC olarak haksız kısıtlamalara maruz kalmamız sona ermelidir, tanınmalıyız ki Rumların yararlandıkları dış ilişkilerden yararlanalım’ demek dünya hukukuna girmeyi istemek değil mi; istediğimizi elde etsek varacağımız yer orasıdır” ifadelerini kulandı.