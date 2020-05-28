HAKSEN, imza kampanyası başlattı
HAKSEN, Personel Dairesi’ne bağlı İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmaması için imza kampanyası başlattı.
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HAKSEN, Personel Dairesi’ne bağlı İngilizce Eğitim Merkezi’nin (İEM) kapatılmaması için imza kampanyası başlattı.
HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, bu sabah başlatılan imza kampanyasına bir çok memur destek verdi.
HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “geleceğin için imza at” sloganıyla başlattığı imza kampanyasına tüm kamu çalışanlarının destek vermesini beklediğini ifade ederek, dilekçenin imzaladıktan sonra sendikaya ulaştırılmasını istedi.
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