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HAKSEN heyeti CTP'yi ziyaret etti

HAKSEN heyeti CTP'yi ziyaret etti

Eşit Hak Ve Adalet Sendikası (HAKSEN)  Başkanı İzzet Türkmen, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

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Eşit Hak Ve Adalet Sendikası (HAKSEN)  Başkanı İzzet Türkmen, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman  ülke sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. . 

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