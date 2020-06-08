HAKSEN geçiciler için harekete geçti

HAKSEN, geçicilerin kadrolanmasını ve çalışma şartlarının çağdaş bir düzeye, siyasi etkiden arınmış bir ortama taşınmasını desteklemek amacı ile geçmişte yapmış oldukları tüm çalışma ve önerileri gündeme getirerek, tekrar harekete geçtiklerini belirtti.

Sendika, konuyla ilgili olarak Meclis komitesine yazı gönderdiklerini de açıkladı.

Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Amacımız; geçicilerin kadrolanarak tüm haklarının sağlanmasıdır. Yıllardır süregelen bu sorun birçok kilit noktada çalışan geçici memurun gelecek kaygısı ile motivasyonlarını düşürmektedir. Toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren bu konuya hükümetimizin duyarsız kalmayacağına inancımız tamdır.



Bu konuda başarıya ulaşmak için tüm sendikaları da tek yumruk olmaya çağırıyoruz.”