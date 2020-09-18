Ülkede artan vakalara karşın devletten kamu kurum ve kuruluşlarında rotasyonla çalışma talebinde bulunan KTAMS, bir haftadır sendikaya hiçbir yanıt verilmediğini dile getirerek, Pazartesi günü hükümetin hiçbir adım atmaması durumunda stratejik dairelerde süresiz grev ilan edileceğini duyurdu.

Aradan geçen bir haftalık süreye rağmen hükümet tarafından sendikaya olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt verilmediği belirtilirken, “Gümrük Dairesi personeline yapılan test sonucunda bir pozitif vakanın çıkması ile bu endişemizde haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır.” denildi.

Sendika, geçtiğimiz hafta kamu kurum ve kuruluşlarında rotasyonla çalışma talebini hükümete iletmiş, önerilerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirilip gerekenin yapılacağı sözünü almasıyla grevi askıya almıştı.

Sendika adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, şunları ifade etti:

“Covid 19 pandemisi nedeniyle ülkemizde uygulanan kapanmanın ardından

1 Temmuz tarihinde açılma ile birlikte vakalar hızlı bir şekilde artmaya başladı.

Sorumlu sendikacılık bilinciyle o günlerde yaptığımız tüm uyarılara rağmen hükümetin karantinasız girişler konusundaki ısrarı sonucu 75 günlük sıfır vakadan sonra dün itibariyle toplam vaka sayısı 651’e ulaşmıştır.

Salgının yayılmasının önlenmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sosyal mesafe kuralı büyük önem taşımaktadır. Bu gerçekten hareketle sendikamız kamu kurum ve kuruluşlarında rotasyonla çalışma talebiyle uyguladığı iki günlük grev sonrasında çağrıldığı görüşmede önerilerini yetkililere sunmuştur. Önerilerimizin Bakanlar Kurulunda değerlendirilip gerekenin yapılacağı sözü verilmesi ile grevimizi askıya almıştık. Aradan geçen bir haftalık süreye rağmen hükümet tarafından sendikamıza olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt verilmemiştir. Bazı dairelerdeki ita amirlerinin rotasyon uygulamasını başlatmış olması UBP-HP hükümetinin ciddiyetten uzak keyfi yönetim anlayışının göstergesidir.

Açılma sürecinde yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmaması neticesinde geldiğimiz durum ortada iken hükümetin hala “bildiğini okuma” tutumunda ısrar etmesi ile salgının yayılacağı endişesi taşımaktayız. Dün Gümrük Dairesi personeline yapılan test sonucunda bir pozitif vakanın çıkması ile bu endişemizde haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Tekrardan tamamen kapanma durumuna gelmemek için doğru zamanda gerekli tedbirler alınması gerekirken hükümet tam bir sorumsuzluk örneği sergilemektedir. Pazartesi günü mesai bitimine kadar Hükümetin bu konuda gerekli adımı atmaması durumunda stratejik dairelerde süresiz grev ilan edeceğimizi vurgularız."