"Haklarımıza Saygı” kırıldı!

Didem MENTEŞ

Lefkoşa Surlariçi’nde Kardeş Ocağı önünde bulunan engelli park yerindeki "Haklarımıza Saygı” panosu kırıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde hayat geçirilen “Engel Değiliz” projesi kapsamında farklı noktalara yerleştirilen panolardan Besim Zafersoy’a ait levha dün üç parça halinde bulundu.

Daha öncede de iki farklı noktadaki panolar kırık olarak bulunurken, bu olayın da bir kaza mı yoksa saldırı mı olup olmadığı bilinmiyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi olayı sosyal medyada paylaşırken, zabıta ekiplerinin bölgedeki kameraları inceleyeceği duyuruldu

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, “eğer bilinçli yapılıyorsa orada kırılan bir resim veya pano değildir… Kırılan bizim umutlarımız, çabalarımız ve insanlığımızdır” diyerek, bugüne dek 3 vakayla karşılaşmalarının şüphe uyandırdığını dile getirdi.

Levhayı sosyal medyada paylaşan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin zabıta ekipleri, bölgedeki kameraları inceleyerek olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğuna bakacak

LTB: “Sadece bir levha değildir kırılan”

Lefkoşa Türk Belediyesi olayla ilgili “sadece bir levha değildir kırılan” yazısıyla şu paylaşımı yaptı:

“Mustafa Çelik anısına Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde hayata geçirilen "Engel Değiliz" projemize engel olunmaya devam ediliyor. İki farklı noktadan kırılan levhaların ardından Kardeş Ocağı önünde bulunan levha da kırıldı. Zabıta şubemiz bölgede olası kamera görüntülerini inceleyecek”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, yaşanan bu olayın 3’üncü vaka olduğunu belirterek, “eğer bu bilinçli yapılıyorsa orada kırılan bir resim veya pano değildir… Kırılan bizim umutlarımız, çabalarımız ve insanlığımızdır” dedi

Kibrit: “Bu üçüncü vakadır”

“Muhtemelen olay Pazar günü oldu, bugün (dün) sabahta tespit edildi” diyen Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, kameraların inceleneceğini söyledi. Kibrit, “kameralar incelendiğinde inşallah birileri tespit edilir de bu tür olaylardan kurtuluruz. Çünkü olayın bir kaza mı olduğu yoksa bilinçli mi yapıldığını bilmiyoruz” diyerek, yaşanan bu olayın 3’üncü vaka olduğunu söyledi. “Daha önce iki kez Posta Dairesi önünde Faize ablanın maketi kırılmıştı. Bugün de Besim Zafersoy’un maketinin kırılması bize biraz tuhaf geldi” dedi.

““Kırılan bizim umutlarımız, insanlığımızdır”

“Eğer bilinçli yapılıyorsa orada kırılan bir resim veya bir pano değildir. Kırılan bizim umutlarımız, çabalarımız ve insanlığımızdır…” diyen Günay Kibrit, arka arkaya 3 vakayla karşılaşmalarının şüphe uyandırdığını dile getirdi. Kibrit, “bir kaza sonucu bu levha kırıldıysa bir şey diyemem. Zaten çok yerimiz yok. Bu panolar zaten 6-7 yerde takılıdır. Engellerimizin araçlarını daha rahat park edebileceği bir alan ayrılmıştır. Bunu da toplumumuzun bir şekilde kabul etmesi gerekir. Ve engelliler adına insanımızın bu yerlere sahip çıkması da bu toplumda ne kadar var olduğumuzun göstergesi olacak” dedi.