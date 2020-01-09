Hakimiyeti kaybetti, karşı şeride geçti
Araç, orta refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı seride geçerek yolun sağından çıkarak durabildi.
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Lefkoşa - Girne Anayolu’nun 3-4'ncü km'leri arasında meydana gelen trafik kazasında Jessy Ikechukwu (E-22), yönetimindeki ZZ 7776 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, araç, orta refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı seride geçerek yolun sağından çıkarak durabildi.
Dün saat 14.30’da meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı.
Foto: Sosyal medya
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, Jessy Ikechukwu
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