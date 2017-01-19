Hakemlerin Kış Semineri başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, MHK Üyeleri Ahmet Erdoğan ve Murat Ilgaz, TFF MHK Eğitimcisi Muammer Tokat'ın da yer alacağı seminerin açılışı, bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Konuk TFF MHK üyelerinin de seminerde derslerle katkı koyacağı seminerde, Üst Klasman, A Klasman, B Klasman ve Yardımcı Hakem Klasmanında toplam 55 hakem katılacak. Merkez Hakem Kurulu üyelerimizin de katılımıyla seminerde toplam 70 kişi yer alacak.

Dün başlayan Kış Semineri’nin ilk gününde, MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ve MHK Üyesi Arif Sunisi tarafından geçtiğimiz sezonunun değerlendirilmesi yapılırken, TFF MHK Üyesi Murat Ilgaz, ofsayt kuralına ilişkin hakemlere ders verdi. İlk günde ayrıca EPAK Sorumlusu Derviş Atakan, TFF MHK Kış Semineri’nin izlenimlerini katılımcılara aktardı.