YouTube platformunda Cenk Hoca tarafından yayınlanan bir video için Cumhurbaşkanlığı erişim engeli talebinde bulundu, mahkeme savcılık tarafından yapılan talebi onayladı. İlk kez Bilişim Suçları Yasası'ndan bir video için erişim engeli kararı üretildi. Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, alınan kararın birkaç saat içinde uygulanacağını, internet sağlayıcıları ile görüşmenin tamamlandığını aktardı.

Hasan Yıkıcı

İngiltere'den KKTC'ye gelmek isteyen ve çifte PCR uygulamasından dolayı adaya giriş yapamayan Cenk Hoca isimli kişi, YouTube kanalından video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı, çifte PCR testi uygulamasını protesto etti. Cenk Hoca, yayınladığı "3 Gün İstanbul'da Kaldım, Akıncı Sağolsun" başlıklı videoda aynı zamanda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ve barış taraftarlarına da hakaret içeren ifadelerde bulundu. Ağır hakaretlerden dolayı Cumhurbaşkanlığı harekete geçerek söz konusu video için erişim engeli istedi.

Bilişim Suçları Yasası'ndan hareketle savcılık tarafından yapılan başvuru neticesinde şikayete konu olan video için erişim engeli kararı alındı. Bu karar ile birlikte ilk kez Bilişim Suçları Yasası'na dayanılarak bir karar üretildi.

Video 3 günde 26 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı da sosyal medya hesabından söz konusu kararla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Bir bilgilendirme... Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi, YouTube’da paylaşılan ağır hakaret ve küfür içerikli bir videoya Bilişim Suçları Yasası uyarınca ( ilk kez) erişimin engellenmesi yönünde emir verdi."