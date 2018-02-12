Hakan Gülümser, Çeler'i ziyaret etti

Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Telsim'in iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında da Bakan Çeler’e bilgi veren Gülümser; kurum olarak çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmaya öncelik verdiklerini ifade ederek ; iş güvenliğini bir kurumsal kültür haline getirdiklerini kaydetti.

Her yıl 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda çalışanlarına yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri düzenlediklerini de belirten Tanpınar; sadece çalışanlarını değil tüm iş ortaklarının sağlığını ve güvenliğini düşündüklerini söyleyerek, İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşabilmesi için bu konuyu öncelikli sorumlulukları kabul ettiklerine dikkat çekti. Gülümser, tüm iş ortaklarını, bayilerini ve tedarikçilerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yönettiklerine vurgu yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir çok projede işbirliği yaptıklarını söyleyen Gülümser, Bakanlıkla ilgili çalışmalarda katkı koymaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de , kurumsal olarak iş sağlığı ve güvenliğine verdikleri öncelikten dolayı Telsim yetkililerine teşekkür ederek, çalışanların güvenliği ve sağlığına yönelik benzer uygulamaların diğer sektör temsilcilerine de örnek olmasını istedi.

Çeler, iki kurum arasında sürdürülen işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.