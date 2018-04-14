Hakan Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs'a gelecek

Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TC Vakıflar Müdürlüğü’nün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak amacıyla yarın saat 01.30’da Kuzey Kıbrıs'a gelecek.

Çavuşoğlu, yarın saat 11.00’de düzenlenecek “Vakıf Şehir Lefkoşa” etkinliğine katılacak.



Çavuşoğlu, yarın ayrıca saat 16.00’dan itibaren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.



Çavuşoğlu, yarın gece saat 21.35’de adadan ayrılacak.



