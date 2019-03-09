Hakan attı Çetinkaya kazandı: 1-0
Süper Lig’de haftanın açılış maçında Çetinkaya, Lefke’yi tek golle mağlup etti
K-Pet Süper Lig’in 21’inci hafta açılış maçında Çetinkaya ile Lefke karşılaştı. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Çetinkaya, Hakan’ın 56’ncı dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Çetinkaya 35 puana yükselirken, Lefke 34 puanda kaldı.
Son dakikalarda saha ve tribün karıştı
Karşılaşmanın son dakikaları istenmeyen olaylar yaşandı. 90+3’üncü dakikada sakatlanan Ugochukwu’ya Lefke yedek kulübesinden Hüseyin Akaçalı müdahale edince saha içerisinde ve saha dışında olaylar çıktı. Beş dakika duran oyun sonra yeniden başlarken, Hüseyin Akaçalı yedek kulübesinde direk kırmızı kart gördü.
Ligin 22’nci haftasında Çetinkaya, Türk Ocağı’nı konuk edecek. Lefke ise Yenicami’yi ağırlayacak.
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Turgay Misk*, İsmail Ercan**, Emine Yarkın**
ÇETİNKAYA
Cenk Yılmaz***
Tunç Özgürgün**
Serkan Önet***
Doğukan Demirman**
Samet Akrep*
(Dk.83 Mete)
Faye Baptiste*
(Dk.72 Çağdaş)**
Behiç Kum**
(Dk.75 Cemal)
Hakan Karacaoğlu***
Ugochukwu*
Herve Amani*
Burak Emir***
TD: Derviş Kolcu
LEFKE
Mehmet Özeralp**
Yakup Esmeraslan**
(Dk.73 Mustafa)*
Mehmet Volkan*
(Dk.89 Kaan)
Aykut Esmeraslan*
Nnaemeka Uzor*
Candy Augustine**
Yusuf Özbahar**
(Dk.63 Bidemi)*
Ali Özbahar*
Yılmaz Şipal**
Semih Ünaldı*
Kasım Tağman*
TD: İltaç Karayel
GOL: Dk.56 Hakan Karacaoğlu (Çetinkaya)
KIRMIZI KART: Dk.90+7 Hüseyin Akaçalı (Lefke)
Fotoğraf: Ferah Barışsev